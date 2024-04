Coppa del Mondo di paraciclismo, Moser lancia l’evento

Si avvicina, a grandi passi, la tappa di Coppa del Mondo di Paraciclismo, trofeo Mauro Valentini, in programma a Maniago dal 15 al 19 maggio. Dopo aver svelato i percorsi, che quest’anno saranno interamente all’interno del Comune coltellinaio, il Comitato Organizzatore Locale ha organizzato un evento di prestigio con protagonisti i grandi nomi del passato e gli attuali campioni del ciclismo e di altre discipline paralimpiche.

LA LEGGENDA. A spiccare su tutti, nella serata in programma venerdì 19 aprile, dalle 20.30, è Francesco Moser leggenda delle due ruote, vincitore, tra l’altro, di tre Parigi-Roubaix, che quest’anno è appena andata in archivio con l’impresa di Van der Poel. Lo “sceriffo”, così veniva nominato in gruppo, in carriera ha vinto anche un Giro d’Italia e diverse altre classiche, tra cui due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Gand-Wevelgem e una Milano-Sanremo, oltre ad un campionato del mondo su strada ed uno su pista nell’inseguimento individuale. E’ stato anche detentore del record dell’ora con la prima leggendaria bicicletta con le ruote lenticolari. Con 273 vittorie su strada da professionista risulta, a tutt’oggi, il ciclista italiano con il maggior numero di successi, precedendo Giuseppe Saronni (193) e Mario Cipollini (189); è inoltre terzo assoluto a livello mondiale alle spalle di Eddy Merckx (426) e Rik Van Looy (379) e davanti a Rik Van Steenbergen (270) e Roger De Vlaeminck (255). Insomma, una delle più grandi stelle del firmamento della storia del ciclismo.

GRANDI OSPITI. Assieme a lui, sul palco, ci saranno Norma Gimondi, figlia del mitico Felice, ma anche la campionessa paralimpica Katia Aere, di Spilimbergo, bronzo a Tokyo 2020, nonché testimonial e madrina della tappa friulana della Coppa del Mondo. Un’atleta polivalente – eccelle anche nel nuoto – che si è anche imposta nel Giro d’Italia in handbike. Accanto a lei ci sarà un’altra atleta paralimpica pordenonese del tennistavolo, Giada Rossi, bronzo a Rio 2016 e campionessa del mondo del 2022 nel doppio; e poi, ancora, la beniamina locale Chiara Selva, campionessa mondiale Master di ciclocross. Completano il quadro, Carlotta Petris, Mara Mosole, Paolo Bortolin, Andrea Tarlao, Claudio Bortolotto. Testimonial d’eccezione della tappa friulana della Coppa del Mondo di Paraciclismo sarà, infine, Chiara Cainero, leggenda olimpica del tiro a volo.

GIUBILEO DISABILI. A fare gli onori di casa, assieme al sindaco Umberto Scarabello, e al presidente del Comitato Organizzatore Locale, Rino De Candido, ci sarà il presidente della ASD Giubileo Disabili di Roma, Mario Valentini (nella foto): “Quella di Maniago sarà una tappa di straordinaria importanza – ha ricordato – in quanto si svolge a ridosso delle Olimpiadi di Parigi e, dunque, per molti sarà l’occasione per concludere il percorso di avvicinamento o per ottenere il prestigioso pass per l’evento a 5 cerchi. E’ immaginabile per questa ragione anche una presenza della Nazionale Italiana al gran completo. Mi piace inoltre sottolineare l’importanza civica dell’evento: ci saranno degli incontri sulla sicurezza nella strada coinvolgendo gli studenti del Torricelli di Maniago e del Tagliamento di Spilimbergo, con la collaborazione del Prefetto, Natalino Domenico Manno, e del Questore di Pordenone, Giuseppe Solimene: un’iniziativa che, come obiettivo principale, intende portare a una maggiore consapevolezza e a comportamenti più sicuri sulle strade”.