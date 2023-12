Coppa del Mondo U20 a Udine: il plauso della Federazione Internazionale 

La Federazione Internazionale di Scherma plaude al primo evento sostenibile certificato nel mondo della scherma: la 18a edizione della Coppa del Mondo Under 20 di scherma – Trofeo Alpe Adria che si terrà dal 4 al 7 gennaio alla Fiera di Udine.

“La FIE è fortemente impegnata nella sostenibilità degli eventi e delle attività schermistiche e tale politica ambientale è stata approvata e inclusa nel nostro Regolamento Amministrativo”, parole di Ana Irene Delgado, Vicepresidente della FIE e Presidente del Gruppo di Lavoro Scherma e Ambiente della stessa Federazione Internazionale di Scherma. “Siamo molto soddisfatti e incoraggiati dal fatto che la Coppa del Mondo Under 20 di Udine sia il primo Evento Sostenibile Certificato nel Mondo della Scherma. Dando questo esempio, si sta aprendo la strada affinché la scherma partecipi alla lotta contro il cambiamento climatico e gli effetti dannosi delle emissioni di gas serra. Gli sforzi in corso a Udine, tra cui la gestione dei rifiuti, il controllo e le opzioni delle bottiglie d’acqua, i trasporti basati su metano ed elettricità e le opzioni di energia verde, forniscono contributi significativi alla nostra missione e al nostro impegno di sostenibilità globale. Ci congratuliamo con la Federazione Italiana Scherma e gli organizzatori di Udine per i loro profondi sforzi e il duro lavoro per raggiungere questo risultato, e speriamo che altri organizzatori di scherma seguano le loro orme”.

Il via alla 18a edizione del Trofeo Alpe Adria verrà dato dalla spada giovedì 4 gennaio con le prove individuali, cui seguiranno venerdì 5 gennaio le gare a squadre. Il fioretto sarà protagonista nel weekend: sabato 6 gennaio con le gare individuali e domenica 7 gennaio con le prove a squadre. Quando ancora le iscrizioni sono aperte, il Comitato Organizzatore Locale, presieduto da Paolo Menis, conta di superare i 60 Paesi rappresentati per oltre 800 atleti in gara. Tante le iniziative per ottenere la certificazione di sostenibilità, dalla corretta gestione differenziata dei rifiuti, con diversi punti di raccolta (in collaborazione con le aziende A&T 2000 e NET), alle borracce in alluminio distribuite gratuitamente da CAFC SPA – Acque del Friuli ad atleti, accompagnatori e arbitri che potranno essere riempite presso le case dell’acqua posizionate nell’area della Fiera, passando per gli autobus a metano forniti da Arriva Udine TPL che garantiranno lo spostamento di oltre 2’000 persone, i premi per i vincitori, realizzati dalla sartoria sociale Lister che ha trasformato banner e roll up delle precendenti edizioni in borse e astucci, e l’utilizzo di una centralina idrolettrica del Consorzio Bonifica Ledra-Tagliamenteo che fornirà energia verde per la ricarica della apparecchiature di gara e dei dispositivi elettronici di atleti e accompagnatori. Infine, tutti i giovani atleti presenti a Udine riceveranno un decalogo per sensibilizzarli su temi quali l’ambiente, la salute, l’inclusione, l’uguaglianza e la parità di diritti.

Tutte le informazioni sul Trofeo Alpe Adria possono essere reperite al sito cdmfencingudine.it, mentre i canali social della competizione – Junior World Cup Fencing su Facebook e Instagram – seguiranno l’avvicinamento alla competizione e le quattro giornate di gare.