Corsa per Haiti al via a Gemona domenica 17 maggio

Domenica 17 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più sentiti del panorama ciclistico del Friuli Venezia Giulia: la Corsa per Haiti. Giunta alla sua 33ª edizione e dopo diversi eventi che hanno avuto Cividale del Friuli e le Valli del Natisone e del Torre come teatro di gara, la manifestazione organizzata dall’ASD Chiarcosso – Help Haiti si sposta quest’anno a Gemona del Friuli, che sarà sede ufficiale di partenza e arrivo, legando l’evento alle celebrazioni per il 50° anniversario del Terremoto del Friuli (1976-2026).

L’evento, che conferma il suo spirito solidale a favore dei progetti di cooperazione in Haiti, di concerto con la Pane Condiviso Odv della presidentessa Ivana Mary Agosto, sarà valido come prova del Campionato Nazionale ACSI Fondo e Mediofondo, dell’Alpe Adria Tour, delle Nalini Road Series, della Combinata del Levante, insieme alla Granfondo di San Benedetto del Tronto e la Granfondo Michele Scarponi, e ospiterà, inoltre, il Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco.

I Percorsi: Granfondo, Mediofondo e Cicloturistica

Per l’edizione 2026, l’organizzazione ha predisposto tre tracciati che si snodano tra le Prealpi Giulie, la Val d’Arzino e le colline del Friuli centrale. La partenza per tutti è fissata nei pressi dell’impianto polisportivo gemonese, in Via Velden.

Mediofondo per Haiti (Ore 8:00): Un tracciato di 100,8 km con 1.450 metri di dislivello. Condivide gran parte del percorso lungo, inclusa la salita di Clauzetto e il Monte di Ragogna, ma evita l’ascesa alla Sella Chianzutan.

Un tracciato di con di dislivello. Condivide gran parte del percorso lungo, inclusa la salita di Clauzetto e il Monte di Ragogna, ma evita l’ascesa alla Sella Chianzutan. Granfondo per Haiti (Ore 8:15): Il percorso regina si sviluppa su 123,5 km con un dislivello positivo di 2.350 metri . Le principali asperità includono la Sella Chianzutan (953 m), seguita dalle ascese di Clauzetto (558 m) e del Monte di Ragogna (484 m). A pochi chilometri dal traguardo, i corridori affronteranno lo strappo di Borgo Zampariul (388 m) prima della picchiata finale verso Gemona.

Il percorso regina si sviluppa su con un dislivello positivo di . Le principali asperità includono la (953 m), seguita dalle ascese di (558 m) e del (484 m). A pochi chilometri dal traguardo, i corridori affronteranno lo strappo di Borgo Zampariul (388 m) prima della picchiata finale verso Gemona. Cicloturistica per Haiti (Ore 8:30): Pensata per gli amatori e i meno agonisti, si sviluppa su 65,5 kmcon un dislivello contenuto di 400 metri, offrendo una spettacolare esperienza panoramica attraverso i comuni di Venzone, Bordano, Osoppo e Buja.

Albo d’Oro degli ultimi due anni

La Corsa per Haiti ha visto negli ultimi anni un dominio internazionale, in particolare degli atleti sloveni, e grandi conferme locali.

Edizione 2025 (Cividale del Friuli): Granfondo: Matic Grošelj (A2U bikes) e Lina Čepak (Slovenia). Mediofondo: Alessandro Tomasella (Chiarcosso-Help Haiti) e Petra Pasar (Slovenia).

Edizione 2024 (Cividale del Friuli): Granfondo: Fortunato Ferrara (Zia Velo Cycling) ed Erika Jesenko (New Molini Dolo). Mediofondo: Alessandro Tomasella (Spezzotto Bike Team) e Laura Šimenc (Team De Rosa Santini).



Eventi collaterali: Sabato 16 maggio

Il weekend di sport inizierà ufficialmente sabato 16 maggio a Gemona del Friuli con l’apertura del Villaggio Eventi. Dalle ore 14:00 alle 19:00 sarà possibile effettuare il ritiro dei pacchi gara e dei pettorali presso la segreteria organizzativa. Nel pomeriggio spazio ai più giovani con la manifestazione “Giovanissimi per Haiti”, una prova cronometro individuale dedicata alle categorie dei giovanissimi, allestita di concerto con la scuola di ciclismo della Libertas Ceresetto, per promuovere l’uso della bicicletta e la solidarietà.

Per ulteriori dettagli tecnici, regolamenti completi e iscrizioni, è possibile consultare il sito ufficiale: www.helphaiti.it.