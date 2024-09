Cronoscalata Cividale-Castelmonte, si aprono le iscrizioni

E’ iniziato il countdown verso la Cividale-Castelmonte, cronoscalata che quest’anno festeggerà il traguardo delle 47 edizioni. Giovedì 12 settembre apriranno le iscrizioni alla corsa, che vedrà come al solito in regia la Scuderia Red White e che si disputerà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. Ci sarà tempo sino a lunedì 7 ottobre per mandare la propria adesione: sino a quel momento i piloti potranno iscriversi alla gara unicamente tramite il portale online di ACI Sport, con l’esclusione dei partecipanti stranieri che utilizzeranno il metodo più classico della apposita scheda compilata. Il tetto massimo di concorrenti è fissato a quota 250.

Tante e molto importanti le validità per la cronoscalata, che sarà aperta ad auto moderne e storiche. L’evento sarà valevole come finale del Campionato Italiano Velocità Montagna Nord (CIVM), come prova conclusiva del campionato nazionale sloveno e austriaco nonché come gara finale del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche (CIVSA). In quest’ultima serie la Cividale-Castelmonte è entrata in seguito al forfait della Scarperia Giogo, prova che non si svolgerà per una frana che ha colpito l’area interessata alla corsa. Si attendono così a Cividale piloti provenienti dall’Italia e da buona parte della Mitteleuropa. Durante la 47esima edizione della gara sarà ricordato, come l’anno scorsa, Mauro Zamparutti, presidente di Red White a capo dell’organizzazione prima della scomparsa avvenuta a marzo 2023. A portare avanti la sfida la sua famiglia, vale a dire la moglie Daniela, i figli Alessandro e Sarah nonché l’altra sua famiglia, quella della Red White. La cronoscalata a cui Mauro era molto legato si disputerà come al solito sulla salita della strada provinciale di Castelmonte.Si parte in località Carraria a Cividale e si arriva a Castelmonte (in comune di Prepotto) dopo 6,395 km di salita. Il percorso presenta un dislivello tra partenza e arrivo di 408 metri e ha una pendenza media del 6,4%. Ad aggiudicarsi l’edizione 2023 della corsa tra le auto moderne è stato Cristian Merli su Osella FA30. Tra le vetture storiche il più veloce di tutti è risultato il cividalese Rino Muradore su Ford Escort RS 2000.