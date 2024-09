Crugnola e Cisotti sabato ospiti di Effemotori

Straordinari ospiti nella nuova puntata di Effemotori, in onda sabato 28 settembre alle ore 20.00 su Telefriuli. Intervistati in studio da Marco Angileri, il Campione Italiano assoluto Rally 2024, il varesino Andrea Crugnola, pilota ufficiale Citroen vincitore di quattro titoli tricolore rally negli ultimi cinque anni. Crugnola ricorda bene la sua prima vittoria assoluta in carriera, al Rally di Majano nel 2010, affiancato dal navigatore maniaghese Giulio Turatti.

Nel team di Crugnola da tre anni, fa parte anche l’ex rallysta udinese Luca Vicario. Ospite in studio anche Andrea Cisotti, Rally2 Project Manager Hyundai Motorsport, ingegnere friulano originario di Tolmezzo, che può vantare uno straordinario background in ambito racing, avendo lavorato in passato nel Mondiale Turismo con N-Technology, nel Proteam Racing e in JAS Motorsport. Dal 2018 in Hyundai Motorsport con sede lavorativa ad Alzenau in Germania, Cisotti ha anche ricoperto il ruolo di responsabile di tutti i programmi di Hyundai Motorsport Customer Racing sia su pista che nei rally. L’ingegnere friulano in questi giorni era impegnato sulle strade della Carnia nei test di sviluppo della Hyundai I20 N Rally2, assieme a due piloti di grande talento, il francese Eric Camilli e il norvegese Andreas Mikkelsen Campione del Mondo Wrc2.

La replica del programma andrà in onda domenica 29 settembre alle ore 14.30 e 17.30 e martedì 1° ottobre alle ore 22.30, sempre sul canale 11 del digitale terrestre, e in streaming sul sito www.telefriuli.it.