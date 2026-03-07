Da Monfalcone al giro del mondo a vela in solitario

Circumnavigare il globo in solitaria a bordo della sua barca a vela, senza scalo e senza assistenza esterna. E l’impresa che vedrà protagonista il monfalconese Marcello Queirolo, che nel 2027 prenderà parte – unico italiano a qualificarsi – alla “Global Solo Challenge”, regata nella quale l’obiettivo è completare il giro del mondo navigando con la propria imbarcazione. Socio della Canottieri Timavo di Monfalcone, classe 1960, Queirolo partirà da Vigo, in Spagna, dove nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia ufficiale della manifestazione, doppiando i mitici capi di Good Hope e Horn prima di fare ritorno nella stessa Vigo. A celebrare Queirolo ieri sono stati la società velistica ed il Comune monfalconese. “Marcello è un orgoglio del Friuli Venezia Giulia – ha commentato l’assessore municipale allo sport Fabio Banello – dimostra grandissimo coraggio e spirito”. Lo stesso Queirolo si racconta così: “Ho iniziato a navigare nel 1976 come mozzo, il mare è sempre stato un luogo dove mi sento a mio agio: con la Global Solo Challenge sto trasformando un sogno in realtà”.