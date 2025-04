De Sabbata, buona la prima uscita: sua la classe Rally5 a San Marino

E’ cominciata nel migliore dei modi la stagione agonistica di Matteo De Sabbata. Il pilota originario di Corno di Rosazzo, infatti, ha vinto la classe Rally5 su Renault Clio al Rally “Bianco Azzurro”, che si è disputato a San Marino. Navigato da Luisa Floreancig, debuttante assoluta, il driver ha chiuso le sette prove speciali in 39’07’’1, rifilando 54’’5 all’equipaggio secondo classificato (Ferraris-Ferraris su Clio) e 55’’ al terzo (Bruscino-Piccirilli su Clio). De Sabbata ha comandato la classe dall’inizio alla fine della gara, dimostrandosi già in forma nonostante fosse all’esordio nel 2025.

“Sono veramente soddisfatto, non pensavo di essere così performante considerati i mesi di pausa – ha commentato il 42enne friulano -. Sin da subito ho trovato un buon feeling sia con la vettura, sia con Luisa alle note. La gara, che non avevo mai corso in carriera, mi è piaciuta molto. Da questo fine settimana non potevo chiedere di più”. De Sabbata ha registrato progressi significativi nelle ultime due stagioni, in cui ha vinto la classe Rally4/R2 di Coppa Rally di zona 5 (nel 2023 su Peugeot 208) e in cui si è qualificato per la finale assoluta di coppa Italia (su Skoda Fabia R5 e Hyundai i20 N Rally2).

Il pilota di Corno di Rosazzo ha inoltre stabilito il suo programma nel 2025. Dopo l’esordio a San Marino, disputerà il campionato Irc su Lancia Ypsilon Rally4 Hf di Friulmotor. A navigarlo saranno alternativamente Leonardo Visintini e Giulia Barbiero. Il debutto è previsto col Rallye Elba del 2-3 maggio; la seconda prova è in programma col Rally Internazionale del Taro del 24-25 maggio; la terza tappa si tiene con il Rallye San Martino del 20-21 giugno; la quarta col Rally Internazionale Casentino dell’11-12 luglio e infine il quinto round si corre in occasione del Rally Valli della Carnia del 26-27 settembre.

“Sono curioso di prendere parte a un trofeo a cui non ho mai partecipato – ha riflettuto De Sabbata -. Sarà un’altra occasione per crescere e per correre gare nuove”.