De Sabbata pronto per il Rally Piancavallo di venerdì 30 e sabato 31 agosto

Matteo De Sabbata ha sciolto le riserve. Il pilota di Corno di Rosazzo sarà al via del 37° Rally Piancavallo, ultima tappa della Coppa Rally di Zona 5 in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto ad Aviano (Pordenone). Con Giulia Barbiero alle note, il driver prenderà parte alla gara su Hyundai i20 N Rally2 con l’intento di difendere la seconda posizione nella classifica assoluta di Crz. L’obiettivo è qualificarsi alla finale nazionale di coppa Italia, in programma venerdì 8 e sabato 9 novembre a Genova al Rally della Lanterna. Per accedervi è necessario arrivare nei primi tre posti nella graduatoria di coppa. Un obiettivo fattibile per il friulano, che torna in abitacolo dopo l’eccellente seconda piazza al Rally del Friuli Venezia Giulia e dopo lo sfortunato ritiro avvenuto al Rally Città di Scorzè.

“Sono carico e motivato – ha detto De Sabbata -. Ho deciso di iscrivermi al Piancavallo perché mi piacerebbe conquistare il pass per la finale e perché vorrei rifarmi dopo aver chiuso anticipatamente il rally di Scorzè. Ritirarsi fa parte delle corse, ma quell’epilogo mi ha lasciato l’amaro in bocca e mi ha spinto a salire nuovamente in abitacolo. Come in provincia di Venezia, sarò nuovamente al via della Hyundai i20 N Rally 2 di Friulmotor con cui stavo prendendo sempre più confidenza col passare dei chilometri. Punto a fare bene e a divertirmi”. De Sabbata si era già qualificato nel 2023 alla finale di Coppa Italia, traguardo che aveva centrato in classe Rally4/R2, non nella classe assoluta di cui fa parte ora. Per lui l’uscita pordenonese sarà la terza in carriera su una vettura di classe Rally5 come la i20 del team di Manzano.

Per il pilota di Corno di Rosazzo sarà la quarta partecipazione al Rally Piancavallo, nonché la terza consecutiva. La sfida scatterà da piazza Duomo ad Aviano venerdì 30 agosto alle 15.30 e si concluderà in piazza Italia a Maniago l’indomani sabato 31 alle 18.31. Nel mezzo otto prove speciali per un totale di 90 chilometri di tratti cronometrati e 400 complessivi.