La gara di casa con un’auto da assoluto: De Sabbata al Rally Fvg con la Skoda Fabia

Da quando ha iniziato a correre, ossia dal 2002, non si era mai regalato un’auto da assoluto. Ha deciso di farlo a 42 anni, nel pieno della maturità agonistica, in occasione della gara di casa e per festeggiare la nascita di suo figlio Lorenzo. Matteo De Sabbata è pronto a debuttare su una vettura della classe regina (R5). Al Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma sabato 13 e domenica 14 luglio a Cividale, il pilota di Udine correrà su Skoda Fabia Rally2 Evo di Pa Racing. La scelta è caduta sull’esemplare boemo del team di Alessandro Perico, con la quale il driver entrerà in contatto per la prima volta giovedì 11 luglio, quando sarà in programma una giornata di test. Al suo fianco siederà Giulia Barbiero, copilota con cui corre dal 2018. Un sodalizio affiatato per una sfida certamente stimolante, ma che richiede al contempo grande attenzione.

“Penso di aver scelto il momento giusto per esordire su una vettura di classe R5 – è il commento del pilota friulano -. Ho affrontato tante gare e accumulato quella giusta dose di esperienza per poter dire di sentirmi pronto per quest’impegno. Sono contento di affrontarlo nella gara a cui sono più legato, con un team di alto livello e con una navigatrice di cui mi fido ciecamente”. De Sabbata, assieme a Barbiero, è reduce da un’ottima stagione. Ha vinto la graduatoria di classe Rally4/R2 di Coppa Rally Quarta Zona, partecipando successivamente alla finale nazionale di Coppa Italia. Nell’occasione si trovava in testa alla classe, prima di accusare un guaio meccanico che l’ha costretto al terzo posto. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, che rappresenta la prova che apre la Coppa Rally Quinta Zona del 2024, coincide per il pilota e la sua navigatrice anche con la prima gara della propria annata agonistica.

De Sabbata, che partirà con il numero 9 sulla fiancata, avrà come obiettivo principale concludere la sfida, cercando al contempo di strappare qualche buon tempo e di inserirsi come outsider tra driver con maggiore esperienza sulle vetture di classe R5. Dal canto suo la consapevolezza di non avere nulla da perdere, essendo al debutto con un’auto Rally2.