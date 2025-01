Derby Udine vs Cividale, PalaCarnera esaurito in tre minuti

Sale la febbre per il derby di ritorno tra Apu Udine e Ueb Cividale!

I biglietti per assistere alla partita di pallacanestro che si disputerà al PalaCarnera mercoledì 15 gennaio, alle ore 20:30, sono andati esauriti dopo appena tre minuti dall’apertura della prevendita.

La 21^ giornata di serie A2, sarà una battaglia, con gli udinesi alla ricerca della rivincita dopo la sconfitta rimediata durante il primo confronto, perso al PalaGesteco di Cividale il 16 ottobre 2024 75 a 73.

Le due squadre friulane arrivano al derby di ritorno dopo aver conquistato entrambe l’accesso alle Final Four di Coppa Italia. Attualmente l’Apu è seconda in classifica, dopo Rimini nel campionato di A2 di Basket. La Ueb è quarta, dopo Cantù.