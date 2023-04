Di Carlo: “Il pareggio sarebbe stato più giusto”

Il Pordenone fallisce l’occasione di scalare la classifica e, perdendo a Vicenza, concede ai biancorossi di portarsi ad un punto in classifica. Mister Mimmo Di Carlo, al termine della gara, commenta: “Abbiamo iniziato bene contro un Vicenza che abbiamo messo in difficoltà nei primi 25 minuti. Siamo andati meritatamente in vantaggio e abbiamo creato tre occasioni per chiuderla. Poi al primo tiro in porta abbiamo preso gol. Dopo ci sono stati quei tre/quattro minuti in cui è arrivato il loro raddoppio, nato da un fallo sul nostro centrocampista, mi sembra. Non abbiamo mollato, abbiamo cercato fino alla fine di pareggiarla. Mi è piaciuto questo spirito. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma il calcio è fatto di episodi e oggi la gara l’hanno decisa quelli. Noi abbiamo fatto una buona gara, da migliorare i particolari, ma la squadra ha tenuto bene il campo, ha buttato poco la palla, a tratti abbiamo avanzato anche con tanti giocatori.

Non guardiamo la classifica, anche se è un peccato non averla mossa quando anche le altre davanti hanno perso. Pensiamo a vincere l’ultima in casa contro l’Albinoleffe: tutto può ancora succedere. Peccato perchè anche con un pareggio la nostra classifica sarebbe stata ben diversa. Ci dispiace anche per i nostri tifosi che ci hanno incitato fino al 95′: noi abbiamo provato a pareggiarla. Ripartiamo dai nostri tifosi, cerchiamo di migliorare. Spero di ritrovare il Vicenza ai play off, ma solo in finale”.