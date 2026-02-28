Dino Zoff compie 84 anni, la festa di sport e delle istituzioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il mondo del calcio e le sue istituzioni rendono omaggio a Dino Zoff in un giorno speciale: quello del suo 84.mo compleanno.

L’occasione è stata, stamattina, a Roma, la cerimonia di premiazione delle Benemerenze 2026 della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico della stessa Figc.

Zoff, nato a Mariano del Friuli il 28 febbraio del 1942, ha ricevuto una medaglia d’oro, il distintivo della Lega Dilettanti e una maglia dell’Udinese celebrativa firmata da tutti i calciatori.

“Icona del calcio italiano – ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina – un gentiluomo che ha attraversato decenni del nostro mondo facendolo con garbo, stile, mitezza e senza staccarsi da quelle che sono le radici di un territorio e dalla sua visione dai valori reali del calcio. Per questo, per essere un esempio, ti saremo sempre grati”, ha concluso Gravina.

Zoff – gli ha fatto eco il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete – ha fatto grande il calcio italiano. Siamo legati a lui per i suoi ruoli svolti nel mondo del calcio. Ha dimostrato di poter arrivare ai successi mondiali anche partendo da realtà dilettantistiche. Per noi – ha concluso Abete – sei un esempio, un patrimonio del calcio italiano e di tutto il Paese”.