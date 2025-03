Domenica nera per il basket friulano: Apu e Ueb sconfitte in Lombardia

Domenica nera per il basket friulano, con Apu e Ueb entrambe sconfitte in trasferta in Lombardia. Udine lotta ma non basta: vince Orzinuovi 83-79. Non sono sufficienti i 46 punti della coppia Redivo-Lamb: Cividale sconfitta da Vigevano per 100-84. E già si guarda a venerdì, con le semifinali delle Final Four a Bologna.

Una partita intensa, quella che ha viste contrapposte Udine e Orzinuovi. Coach Vertemati parte con Hickey, Alibegovic, Ambrosin, Rei Pullazi e Johnson in quintetto. Già dal secondo quarto i padroni di casa prendono il controllo della gara. L’Apu spreca diverse occasioni e Orzinuovi ne approfitta: con le giocate di Bossi e Moretti va in doppia cifra di vantaggio. Al rientro in campo, Udine tenta una reazione ma Orzinuovi continua a essere cinica in attacco. Il terzo periodo si chiude sul 64-50. L’ultimo quarto è quello dell’orgoglio bianconero. Caroti segna due triple consecutive e porta Udine a -5. Si arriva fino al -2 (79-77). Sul finale Orzinuovi chiude i conti sull’83-79.

Con la testa forse già a Bologna, la Ueb rimedia una pesante sconfitta contro Vigevano, terz’ultima in classifica. Le Aquile sono rimaste sotto per tutta la partita, con un avvio pesante, 9-0, e un primo periodo che si conclude con i lombardi a 52 punti. La squadra di Pillastrini non è riuscita a reagire agli avversari, finendo sotto di 20 punti nel terzo quarto. Uno svantaggio portato poi a -7, ma subito risalito per merito dei padroni di casa. Stefanini chiude con il 100 punto per la squadra.

E ora sì tutti con la testa alle Final Four di Bologna. Semifinali venerdì 14 marzo: alle 18 Apu in campo contro Cantù. Alle 20.30 la Ueb Sfiderà Rimini.