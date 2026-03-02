  • Aiello del Friuli
Enduro Country Tagliamento, Sivilotti e Macoritto dominano la prova di San Daniele

La coppia si impone nella seconda tappa del regionale conquistando anche la classe 2 tempi dopo 33 giri di gara; successo 4T per Vuerli-Serafini e podio completato da Polo Perucchin-Cipolat Mis.
Redazione
Autore: Redazione

E’ stata la coppia formata da Lorenzo Sivilotti (Mc Tagliamento, Ktm 250 2T) e da Lorenzo Macoritto (Mc Gaerne, Husqvarna 250 2T) ad aggiudicarsi l’Enduro Country Tagliamento, seconda prova di campionato regionale di Enduro Country disputatasi a San Daniele. Nella prova organizzata dal Mc Tagliamento, i piloti si sono imposti nella gara a coppie di 4 ore, vincendo anche la classe riservata alle moto a due tempi. Sono stati 33 i giri del circuito di 6,9 km che hanno effettuato nel corso delle due manche da due ore l’una.

In seconda posizione hanno chiuso Aleksiei Vuerli (Mc Pino Medeot, Yamaha 450 4T) ed Emanuele Serafini (Mc Tagliamento, Honda 450 4T), che hanno pagato dai vincitori un distacco di 1’10’’699. Per loro il successo nella classifica riservata ai mezzi a 4 tempi. Ha completato il podio la coppia del Mc Pedemontano composta da Matteo Polo Perucchin e da Matteo Cipolat Mis (rispettivamente su Ktm 250 2T e Beta 250 2T), terzi a 6’07’’676 dai vincitori.

Per quanto riguarda le altre classi, la “Unica” è andata al duo del Mc Pino Medeot formato da Rok Nagode e da Nik Podobnik (rispettivamente su Gas Gas 450T e Beta 200 2T). Per loro anche la quarta posizione assoluta. La “Cadetti” ha visto vincere come a Sacile nel primo round di campionato Davide Michelutti (Mc Tagliamento, Tm125) e Massimo De Monte (Mc Tagliamento, Yamaha 125). La prova Marathon, riservata cioè ai piloti che affrontano la 4 ore a livello individuale, è stata vinta come a Sacile da Davide Lucchese del Mc Albatros su Honda 300 4T. Per lui un totale di 32 giri.

In tutto alla gara del Mc Tagliamento hanno preso parte 45 coppie e 9 piloti nella marathon per un totale di 99 iscritti. La terza e ultima tappa del campionato regionale di Enduro Country si terrà l’8 novembre a Lignano (organizzazione Mc Sabbiadoro). Domenica prossima 8 marzo scatta invece il campionato regionale di Enduro. Appuntamento a Gradisca d’Isonzo per il round allestito dal Mc Isontino.

