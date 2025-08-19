Esordio vincente per l’Udinese in Coppa Italia

Primo obiettivo stagionale centrato. L’Udinese, ancora in evoluzione per le intemperie del mercato, ha battuto la Carrarese e si è aggiudicata il pass per i sedicesimi di Coppa Italia in cui affronterà il Palermo di Pippo Inzaghi che ha eliminato la Cremonese. Buona prestazione della squadra di Runjaic che ha trovato il primo gol al termine del primo tempo. Una rete firmata Atta, con una splendida azione personale. Il francese è atteso ad una stagione da protagonista e ieri ha confermato di essere pronto a questa responsabilità.

Il 2-0 stato segnato da Iker Bravo, altro giocatore sul quale le aspettative sono davvero alte. Poi l’Udinese ha gestito. Sugli spalti è stata festa, con i tifosi che hanno dimostrato di essere già carichi. Cori a supporto di mister Kosta Runjaic, altri contro il Verona che già scaldano l’atmosfera del derby ma soprattutto un ben distinguibile ‘Vaffa’ a capitan Thauvin, a cui nessuno perdona la fuga improvvisa mentre aveva ancora addosso la fascia di capitano.