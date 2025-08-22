Esposto dell’Udinese per scoprire gli autori dello striscione contro Gino Pozzo

L’Udinese Calcio ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Udine per identificare gli autori di uno striscione con scritte offensive rivolte a Gino Pozzo, comparso all’esterno del Bluenergy Stadium nella notte tra l’8 e il 9 agosto, poco dopo la notizia delle cessioni di giocatori di spicco come Lucca e Thauvin.

La società bianconera ha ribadito di rispettare pienamente il diritto di critica dei tifosi, ma ha condannato i comportamenti che travalicano i limiti della legalità, arrivando alla diffamazione e alla minaccia. Il club, che confida nell’operato delle autorità, ha sottolineato l’importanza di tutelare la propria immagine e quella dei tifosi che non si riconoscono in tali comportamenti.