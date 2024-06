Europeada 2024: in diretta su Telefriuli la sfida tra le rappresentative regionali

“È motivo di orgoglio per la Regione avere ben due rappresentative del territorio che si accingono a partecipare all’Europeada 2024, una grande festa dello sport dove le minoranze linguistiche di tutto il Continente si ritrovano per giocare a calcio e per numerosi altri appuntamenti di scambio culturale. Un plauso particolare alla nostra delegazione slovena, che già quattro anni fa si era organizzata per partecipare alla scorsa edizione (poi posticipata nel 2022 causa pandemia) e ha creato quell’onda di entusiasmo da cui è scaturito l’interesse per la formazione anche di una squadra friulana. L’auspicio è di coinvolgere per il 2028 anche la minoranza tedesca in Friuli Venezia Giulia”.

Così l’assessore regionale alle Autonomie locali con delega alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, è intervenuto oggi a Trieste alla presentazione della squadra di calcio degli sloveni in Italia (Slovenci v Italiji) che parteciperà alla prossima Europeada. L’edizione 2024 del torneo, organizzato dalla Federal union of european nationalities (Fuen) e riservato alle selezioni delle minoranze linguistiche europee, si svolgerà dal 28 giugno al 7 luglio nella regione settentrionale e meridionale dello Schleswig (tra Danimarca e Germania). Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, anche il presidente di Zssdi (l’ente che riunisce le associazioni sportive slovene in Italia) Ivan Peterlin e la presidente di Skgz – Unione culturale economica slovena Ksenija Dobrila, oltre ad alcuni giocatori della squadra della minoranza slovena.

Nell’occasione, Roberti si è complimentato con gli enti e associazioni che “si sono prodigati nell’organizzazione della trasferta, nonostante le difficoltà logistiche legate alla lontananza del luogo designato per l’edizione di quest’anno”, assicurando pieno sostegno da parte della Regione per il prosieguo dell’iniziativa. Alla prima fase del torneo parteciperanno 20 squadre suddivise in 7 gironi. Si qualificano agli ottavi di finale le vincitrici di ogni raggruppamento più la migliore seconda, mentre le squadre rimanenti giocheranno gli spareggi per i piazzamenti dal nono al 24esimo posto. Le formazioni degli sloveni in Italia e del Friuli sono entrambe inserite nel gruppo D e si sfideranno nello scontro diretto domenica 30 giugno alle 11 sul campo di Flensburg (diretta su Telefriuli), che sarà anche sede della finalissima in programma il 6 luglio. Fanno parte dello stesso girone anche le compagini dei tedeschi di Ungheria e degli ungheresi provenienti dalla Romania.