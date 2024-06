Europeada, buona la prima per la nazionale friulana

Vittoria all’esordio per la Selezione del Friuli all’Europeada, il torneo continentale delle lingue minoritarie. Il Friuli vince nel derby contro la minoranza slovena in Friuli per 4 a 2 con una super rimonta: dopo l’uno a zero nel primo tempo, la selezione slovena raddoppia con la doppietta di Codromaz. Nella ripresa arrivano però i quattro gol friulani: Osso Armellino, Tonizzo, Costa e Ruffo su rigore portano i primi tre punti alla nazionale friulana. Domani seconda partita, contro la squadra ungherese di Romania.