Evenepoel nella storia delle Olimpiadi, Cormons tra le prime tappe della sua carriera

E’ sbocciata in Friuli Venezia Giulia, dove ha vinto la sua prima corsa in Italia da professionista nel 2019, la stella di Remco Evenepoel, il fenomeno belga capace ieri di essere il primo ciclista della storia a vincere nella stessa edizione delle Olimpiadi sia la gara in linea sia quella a cronometro. Il trionfo sul traguardo di Parigi pone Evenepoel nel Gotha dei grandissimi della storia di questo sport: ma i primi passi nella leggenda il campione classe 2000 li ha compiuti proprio nella nostra regione, e più precisamente a Cormons, dove nel 2019 vinse la sua prima corsa da professionista in Italia giungendo in solitaria sul traguardo del monte Quarin, arrivo di tappa di quell’edizione della Adriatica Ionica Race. Proprio per ricordare quell’impresa, il Comune di Cormons un paio di anni fa ha fatto erigere all’inizio della salita del Quarin un cartello nel quale campeggia un’immagine che immortala il grande campione belga con le braccia alzate all’arrivo di quella tappa.