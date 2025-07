Eyof: consegnata la bandiera olimpica a Lignano 2027

Si è tenuto ieri, in Macedonia del Nord, in occasione della cerimonia di chiusura dei giochi Eyof Skopje 2025 il passaggio della bandiera olimpica a Lignano 2027. Il presidente dei Comitato Olimpico Europeo, Spyros Capralos ha consegnato l’insegna al presidente esecutivo di Lignano 2027, Giorgio Brandolin. Durante la trasferta in Macedonia del Nord, la delegazione regionale ha discusso la proposta di allargare il numero di discipline sportive (attualmente sono 13 gli sport previsti), inserendo anche il tiro a volo e tiro a segno. L’edizione 2027 di Eyof presenta già numeri importanti: 4.000 partecipanti da 50 Paesi, 13 sport, 50 impianti, 5 comuni coinvolti e 800 volontari.