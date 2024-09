Federico Buttò alla Baja dello Stella. In Friuli va a caccia del primato tra gli SSV

Torna il Campionato Italiano Side by Side e si rivede in gara Federico Buttò. Il pilota pordenonese prende infatti parte alla “Baja dello Stella”, quarta tappa della rassegna tricolore riservata ai veicoli tubolari, in programma venerdì 20 e sabato 21 settembre a Rivignano Teor (vale anche per il campionato nazionale Cross Country). Dopo la pausa estiva, la serie nazionale riprende e lo fa in Friuli con una prova del tutto nuova in calendario, a cui il driver partecipa su Can Am Maverick X3 gestito dal team Hrt Technology di Marco Zini. Navigato da Alberto Marcon, Buttò, secondo in classifica, proverà ad andare all’attacco del leader del trofeo Andrea Castagnera, primo con 39 punti di vantaggio sul concorrente friulano.

“Rientro in gara dopo l’Italian Baja, ultima tappa del trofeo tricolore in cui non mi sono espresso come volevo – afferma il pilota -. Le motivazioni perciò non mancano, se teniamo conto che voglio anche avvicinarmi al mio rivale. Non sarà facile, perché quest’ultimo, oltre ad andare forte, ha accumulato un discreto margine. Tuttavia proverò a stargli davanti: ci sono ancora due tappe di campionato a disposizione e sino all’ultimo metro di settore selettivo lotterò per il primo posto”.

Nel corso del campionato Buttò ha vinto la classifica riservata agli SSV al Baja Colline Metallifere: un successo che gli aveva permesso di salire in testa alla graduatoria di campionato, una leadership poi ceduta a Castagnera all’Italian Baja. Ora il duello si ripete nella prova che si correrà in provincia di Udine, una novità per tutti. La “Baja dello Stella”, organizzata dai “Motori dello Stella”, è alla sua prima edizione. Sono quasi 115 i km di settori selettivi da coprire e da scoprire: per questo motivo, in particolare, il pronostico è aperto a ogni risultato.