Finali di Coppa del Mondo Sci Alpino Paralimpico a Sella Nevea

La Federazione slovena dello sci, a causa della impraticabilità delle piste, è stata costretta a cancellare le gare della Finale di Coppa del Mondo di Sci Paralimpico originariamente programmate a Kranjska Gora. In un gesto di fiducia nei confronti di un partner affidabile e con una lunga esperienza nel campo, FIS (Federazione Internazionale Sci) ha deciso di affidare tutte le competizioni all’Italia ed in specifico a Sport X All, affiliata FISIP –Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici.

La decisione di passare il testimone a Sport X All è stata presa per assicurare che gli atleti possano ancora competere in un ambiente sicuro e professionale, mantenendo intatta l’importanza e il prestigio delle finali di Coppa del Mondo di Sci Paralimpico nelle discipline sia tecniche che veloci. Questo anche grazie al supporto di PromoTurismoFVG ai suoi tecnici di pista e alla Regione Friuli Venezia Giulia per il supporto.

Sport X All accetta con onore e responsabilità l’incarico, impegnandosi a garantire il regolare svolgimento delle gare e a preservare lo spirito competitivo che caratterizza lo sport paralimpico. Di seguito il nuovo calendario gare:

18 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 Training ufficiali

19 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 Training ufficiali gigante

2𝟬𝗠𝗮𝗿𝘇o Giorno di riposo

21 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 Discesa libera

𝟮𝟮𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 Slalom

𝟮𝟯𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 Giorno di riposo

24 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 Slalom gigante

𝟮𝟱𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 Super Gigante

Le premiazioni avranno luogo al Centro Polifunzionale di Sella Nevea.