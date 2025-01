Fischio d’inizio in Friuli per 70 nuovi arbitri

Udine e Pordenone accolgono 70 nuovi arbitri, simbolo di un’importante crescita per il mondo arbitrale friulano. I corsi di formazione appena conclusi nelle due città hanno segnato un passo decisivo per il rinnovamento delle rispettive sezioni AIA. Una ventata di freschezza per il calcio friulano, che può contare su giovani preparati, motivati e pronti a scendere in campo con competenza e passione.

Sabato 18 gennaio, la Sezione AIA di Udine ha visto 50 aspiranti arbitri concludere con successo il percorso formativo. Durante gli esami finali, i candidati hanno superato prove scritte e orali, dimostrando grande preparazione. Il Presidente regionale Michelangelo Tranchina ha inaugurato la giornata con un discorso motivazionale, mentre la Commissione esaminatrice, presieduta da Luca Signor, ha guidato i lavori.

Nella stessa giornata anche la Sezione AIA di Pordenone ha accolto 20 nuovi arbitri durante il raduno di metà stagione al centro sportivo “De Marchi”. Dopo aver superato i test regolamentari e ricevuto il materiale tecnico, i partecipanti hanno preso parte alle sessioni di approfondimento condotte dal Presidente Manuel Giacomazzi e dagli Organi Tecnici sezionali.