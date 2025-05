Giornata da incorniciare a Fiume Veneto per la partenza dalla 15esima tappa del Gito d’Italia. A salutare la corsa rosa oltre 20mila persone. Il via dato dall’emozionata sindaca Jessica Canton. Presente il ministro Luca Ciriani, che auspica un arrivo di tappa a Pordenone nel 2027 per celebrare la Capitale italiana della Cultura