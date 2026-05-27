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Flat track mondiale a Terenzano, il Friuli al centro della sfida iridata

Sabato 31 maggio la seconda prova del campionato del mondo all’impianto di Pozzuolo: 24 rider al via, tra big internazionali e azzurri, poi spazio al tricolore e allo Speedway Grand Prix Challenge
Redazione
Autore: Redazione

Il flat track iridato sta per arrivare a Terenzano. Sabato 31 maggio l’impianto di Pozzuolo ospiterà la seconda prova del campionato mondiale di specialità, iniziato lo scorso 9 maggio a Roden nei Paesi Bassi. Per il secondo anno di fila, grazie al Moto Club Olimpia, si esibiranno in provincia di Udine i migliori rider della disciplina, regolamentata dalla Track Racing Commission della FIM. Alle 18.30 sarà in programma la sessione di autografi, alle 19.30 prenderà il via la gara. L’ingresso è gratuito.

I piloti, va sottolineato, corrono su moto di derivazione crossistica, modificate per la specialità e facilmente reperibili sul mercato. A Terenzano si presenteranno al via in 24. I fari saranno puntati soprattutto sul leader provvisorio, l’inglese Ashton Boughen, al via su Ducati, che ha regalato alla casa italiana la prima storica vittoria nel mondo off road proprio vincendo la gara inaugurale di Roden nei Paesi Bassi. A Terenzano troverà due rivali che ha preceduto in Olanda: lo spagnolo Gerardo Bailo Pelegrin, impegnato su Zaeta, e il connazionale Tim Naeve (anche lui su Ducati). Attenzione però ad altri tre rider di assoluto spessore, che hanno occupato il podio della serie mondiale del 2025: si tratta del boemo campione in carica Ervin Krajcovic, vincitore un anno fa a Terenzano; dello statunitense Sammy Halbert, secondo, e del boemo Ondrej Svedik, terzo. I due portacolori del paese Centro Europeo corrono su Ktm, il pilota Usa su Picasso. Krajcovic e Svedik hanno chiuso a Roden rispettivamente al quinto e al dodicesimo posto, Halbert invece debutterà nel 2026 proprio a Terenzano. Impegnati anche quattro italiani: sono Alx Samuel Dalla Valle (Gas Gas), Daniele Tonelli (Tm), Michele Guerra (Husqvarna) e Daniele Tuzi (Ktm). Tonelli ha chiuso al quinto posto il campionato mondiale del 2025.

Si preannuncia uno spettacolo imperdibile, che sarà seguito l’indomani dalla quarta prova del campionato italiano di flat track. Successivamente, ovvero sabato 25 luglio, Terenzano grazie al Moto Club Olimpia ospiterà un’altra gara mondiale, il FIM Speedway Grand Prix Challange, prova che assegna gli ultimi posti per avanzare alla serie iridata di speedway (Fim Speedway Grand Prix).

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