Countdown iniziato per il Flat Track mondiale

Terenzano e il Moto Club Olimpia si preparano a ospitare la prima prova del campionato mondiale di Flat Track: countdown iniziato per la gara che apre il circuito iridato, in programma nell’impianto di Pozzuolo domenica 25 maggio. Saranno ventiquattro gli specialisti che gareggeranno nell’anello friulano, che vedrà i concorrenti pronti a lottare per conquistare i primi punti di un trofeo che si articola su sei tappe. Per la società ospitante, presieduta da Pierpaolo Scagnetti, si tratta dell’evento più prestigioso che sarà organizzato nel corso del 2025. Il Flat Track, come lo Speedway, per cui il Mc Olimpia e Terenzano stessa sono famose in Italia e nel mondo, deriva dal Dirt Track, disciplina importata in Europa da Marama Toyo, un marinaio istriano agli inizi degli anni 30, che organizzò le prime competizioni all’Ippodromo di Montebello a Trieste e allo Stadio Moretti di Udine.

La giornata di gara inizierà alle 12.30 con le prove che vedranno i rider uscire in tre gruppi differenti. A seguire, tra le 14 e le 14.15, è in programma una sessione di autografi con i piloti ed un’esibizione di trial con Giacomo Brunisso, friulano già campione europeo 2023. Alle 16 è prevista la presentazione piloti e, successivamente, la gara. Nella lista iscritti figura soprattutto il campione mondiale in carica, lo statunitense Sammy Halbert. Con lui anche il secondo classificato della serie iridata del 2024, il boemo Ervin Krajcovic, già campione mondiale nel 2023. Sei gli italiani al via: Michele Guerra, Giacomo Bossetti, Kevin Corradetti, Daniele Tonelli e Stefano Casiraghi più una Wild Card che sarà definita nei prossimi giorni. Saranno rappresentate complessivamente dodici nazioni. Diverso anche il numero di piloti e di giri per ogni singola manche: il regolamento prevede la partecipazione di otto rider i che si sfideranno sulla lunghezza di otto giri. Cinque invece saranno i piloti per i cinque giri della Last Chance e ben dodici piloti per dodici giri nella finale.

Conosciuto in Italia grazie anche a Valentino Rossi, che l’ha sempre praticato come allenamento in vista della stagione su pista, il Flat Track si differenzia dallo Speedway per l’utilizzo di moto di derivazione motocrossistica, che con poche modifiche sono adatte a questo nuovo utilizzo. I mezzi sono provvisti soltanto di freno posteriore e si gira nell’ovale in senso antiorario, ma esiste anche la variante TT che prevede almeno una curva a destra e un salto.

Dopo la tappa di Terenzano, la serie si sposterà a Meissen in Germania per la seconda tappa (il 14 giugno). Il terzo round si svolgerà a Donji Kraljevec in Croazia il 12 luglio, la quarta a Schessel in Germania il 23 agosto. La penultima e l’ultima gara si terranno rispettivamente a Vasad in Ungheria (13 settembre) e a Pardubice in Repubblica Ceca (il 20 settembre).