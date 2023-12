‘Friuli Svezia Giulia’: sullo Zoncolan le campionesse azzurre e scandinave

La squadra svedese di sci alpino femminile ha scelto il monte Zoncolan come sede per i suoi ritiri. In vista degli impegni di Coppa del Mondo di sci, che si terranno a Kranjska Gora il 6 e 7 gennaio, le slalomiste e gigantiste scandinave si stanno allenando in Carnia. Un legame, quello tra Svezia e Friuli, che negli anni si è consolidato, tanto da far decidere alla federazione nordica di stabilire proprio in Friuli Venezia Giulia il suo quartier generale anche in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina che si terranno nel 2026.

Tra le atlete presenti sullo Zoncolan sono presenti Sara Hector, campionessa olimpica di gigante a Pechino 2022, e Anna Swenn Larsson, vicecampionessa del mondo in slalom nel 2019. Assieme alla squadra svedese si allenano tra le piste che separano Sutrio e Ravascletto anche diverse campionesse azzurre, tra le quali Federica Brignone, Marta Bassino e la tarvisiana Lara Della Mea.