Friulmotor cala gli assi al Rally del Ciocco. In gara tre Hyundai i20 N Rally2 Step 2

Saranno tre le vetture che Friulmotor, nuovamente Hyundai Rally Team Italia, porterà in gara al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, prova che apre il Campionato Italiano Assoluto Rally in programma da venerdì 21 marzo in provincia di Lucca (arrivo domenica 23). La novità è che il team di Manzano schiererà l’ultima evoluzione della Hyundai i20 N Rally 2, la cosiddetta Step 2: il meglio che la casa coreana può offrire al momento si potrà quindi ammirare nel prossimo fine settimana, quando in Garfagnana scatterà la lotta per il titolo tricolore.

Le vetture saranno affidate a Fabio Andolfi, Liberato Sulpizio e Rudy Michelini. Per tutti loro sarà il debutto con la Step 2. Il primo, vice-campione italiano 2023, prenderà parte a tutta la serie nazionale. Navigato da Marco Menchini, sarà appoggiato nel programma da Hyundai Customer Racing. Savonese, classe 1993, ha già corso quest’anno con Friulmotor e con la i20 N Rally 2 (versione 2024), aggiudicandosi il Ronde Val Merula e trovandosi al via al Rally Città di Foligno, gara valida come primo round del Campionato Italiano Rally Terra. Sulpizio, alla terza stagione consecutiva con Friulmotor, parteciperà al Campionato Italiano Rally Produzione. Navigato da Alessio Angeli, l’anno scorso si è classificato al decimo posto nella serie. Michelini, che sarà affiancato alle note da Michele Perna, affronterà il Ciocco, gara di casa, come test in vista del suo impegno nell’International Rally Cup. Il driver toscano infatti correrà nella stagione 2025 con Friulmotor alla serie organizzata da Loriano Norcini. Per lui si tratta della terza partecipazione di fila al campionato: nel 2024 aveva chiuso al settimo posto, nel 2023 al sesto.

“Siamo molto soddisfatti dei programmi che abbiamo allestito e degli equipaggi con cui lavoreremo – commenta la famiglia De Cecco -. Ci presentiamo al via dell’annata agonistica con ambizione e con la volontà di ottenere buoni risultati. Siamo convinti che l’ultima evoluzione della i20 N Rally 2, la Step 2, possa dare grandi soddisfazioni ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è metterli nelle migliori condizioni per esprimersi a partire dal Rally del Ciocco, in cui puntiamo a fare bene”.