Futsal: “Calciatori Eagles di Cividale nuovi ambasciatori Fvg”

“La nostra Amministrazione vuole sostenere lo sport a 360 gradi. Con il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia sponsorizziamo infatti in modo diffuso sia le realtà che affrontano palcoscenici nazionali e internazionali che quelle impegnate a livello locale. Si tratta di una strategia comunicativa che rafforza i valori sportivi ben radicati sul nostro territorio. Siamo molto contenti che anche le Eagles Futsal Cividale facciano parte di questo progetto nella convinzione che questi ragazzi, oltre a essere protagonisti in un importante torneo di calcio a cinque, possano diventare ottimi ambasciatori della nostra regione”. Lo ha affermato questa mattina a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga durante la presentazione ufficiale delle Eagles Futsal Cividale, la formazione di calcio a cinque che parteciperà al prossimo campionato di Serie B. In questa occasione, oltre alla rosa della squadra, sono state svelate anche le divise di gara sponsorizzate “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.

“Lo sport è volontariato e comunità – ha sottolineato Fedriga -. Con la pratica sportiva non si creano solo degli atleti ma soprattutto cittadini più consapevoli. Persone che hanno compreso la valenza profonda del sacrificio e che sono pronte a rialzarsi dopo ogni sconfitta”. “Si tratta di un messaggio fondamentale in una società come la nostra – ha aggiunto il governatore – caratterizzata dal desiderio di conquistare tutto e subito senza fare fatica e dove, troppo spesso, l’ipotesi del fallimento non è proprio contemplata”. Oltre ai vertici delle Eagles Futsal Cividale, alla presentazione ha preso parte anche Cristian Vaccher, vicepresidente del comitato regionale della Lega nazionale dilettanti della Ficg.