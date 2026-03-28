Gemona-Piancavallo, tappa che è memoria, identità e futuro

Un evento che entra nella storia friulana, la 20esima tappa del Giro d’Italia 2026, la Gemona-Piancavallo. Il 30 maggio, in quei 200km di percorso, verrà reso omaggio alle 990 vittime del terremoto mostrando al mondo la forza della rinascita del Friuli a 50 anni da quel tragico evento. “Questa tappa non è solo sport, ma memoria, identità e futuro” hanno detto gli assessori Cristina Amirante e Barbara Zilli che hanno rappresentato la regione ieri alla serata di presentazione, svoltasi all’interno della caserma Feruglio di Venzone e che è stata trasmessa in diretta da Telefriuli. Una tappa carica di significato già dalla partenza, che avverrà dalla Caserma Goi-Pantanali di Gemona, dove nel 1976 persero la vita 29 alpini. Un ricordo e un omaggio alle vittime del sisma. Durante la serata, il presidente del Comitato locale di tappa Paolo Urbani ha illustrato nel dettaglio il percorso di 200 chilometri e 3.900 metri di dislivello, mentre il portavoce della Regione, Edoardo Petiziol, ha consegnato un premio alla carriera a Mauro Vegni, storico direttore del Giro. Insieme hanno ricordato la visione di Enzo Cainero, la cui eredità continua a vivere in un evento che vede la partecipazione corale di Protezione Civile, volontari e istituzioni locali. Il riconoscimento, un mosaico della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, ha suggellato un talk che ha visto Vegni protagonista insieme al giornalista del Messaggero Veneto Antonio Simeoli. All’evento sono intervenuti anche il colonnello Lorenzo Rivi per l’8° Reggimento Alpini, il sindaco di Venzone Mario Valent, il sindaco di Gemona Roberto Revelant e il sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin.