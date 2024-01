Gemona vince la Glamour Volley Cup U17 di volley

La squadra U17M del Volley Ball Gemona vince la Glamour Volley Cup al torneo Happyphany che si è svolto dal 3 al 6 gennaio a Piani di Luzza (Forni Avoltri) presso la struttura residenziale Bella Italia EFA Village. La compagine gemonese, dopo aver concluso in testa il girone di qualificazione, si è imposta nella finale battendo per 2 set a 0 il Monza Volley, società organizzatrice del torneo. Alla manifestazione hanno partecipato 32 squadre di varie categorie femminili e maschili, dalla U12 alla U20, provenienti da tutte le regioni del nord Italia per un totale di 400 atlete/i e 60 tra allenatori e dirigenti. Anche la U16F gemonese ha preso parte al torneo piazzandosi al 6° posto e vivendo una bella esperienza di crescita tecnica e non solo. Non sono mancati i momenti di festa e di svago presso la piscina interna alla struttura e le gite a Sappada per una pattinata su ghiaccio o per una passeggiata sulla copiosa neve caduta recentemente nella deliziosa località dolomitica.