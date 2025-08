Gesto tecnico nato a Udine inserito tra le valutazioni della ginnastica ritmica

Il panorama della ginnastica ritmica internazionale si arricchisce di un nuovo gesto tecnico nato a Udine: l’Arabesque con rotazione a 360°, gamba posteriore sollevata orizzontalmente e busto flesso all’indietro, è stato inserito nel codice dei punteggi della disciplina. Il movimento è stato denominato “The Dragas” dalla Federazione Internazionale di Ginnastica e porta il nome di Tara Dragaš, l’atleta dell’Associazione Sportiva Udinese (ASU) che lo ha eseguito per la prima volta lo scorso luglio durante la Coppa del Mondo di Milano. L’elemento avrà un valore base di 0.4 punti, con un bonus di 0.2 punti per ogni rotazione aggiuntiva. Sarà valido a partire dai prossimi Mondiali di Rio de Janeiro, dove Tara è attesa per replicare il suo innovativo movimento.

Grazie a questo risultato, l’atleta dell’Asu fa il suo ingresso nella storia della disciplina, diventando la terza italiana, dopo Alexandra Agiurgiuculese e Sofia Raffaeli, a dare il nome a una difficoltà corporea. “Dare il nome a un elemento è un onore riservato a pochissime atlete nel mondo”, ha commentato il presidente di ASU, Alessandro Nutta, sottolineando come Tara rappresenti il futuro della ginnastica ritmica italiana.