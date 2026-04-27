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Ginnastica Gemonese, campioni di serie C e ammissione ai play off 

Redazione
Autore: Redazione

Il 26 Aprile a Mortara si è svolta la terza tappa del Campionato di Serie C maschile per la Zona Tecnica 2 ( Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Friuli Venezia Giulia) e gli atleti della Ginnastica Gemonese, con un gioco di squadra pazzesco, hanno migliorato il loro punteggio totale di quasi 2 punti, aggiudicandosi il gradino più alto del podio su ben 14 squadre partecipanti e confermando la seconda posizione nella classifica finale.

Le prime 2 prove hanno fatto da esperienza e con l’ultima è uscito il vero potenziale di questa squadra, commenta l’allenatore David Placereani. I 3 atleti di casa, Nicholas Goi, Matteo Petris e Riccardo Bertossi che insieme al fondamentale aiuto e affiatamento di Sovann Vitellozzi ( Firenze) Mattia Sanguigni ( Ancona) e Tommaso Kovacic ( Trieste) hanno reso possibile questo importantissimo traguardo per la Società dell’alto friuli, che per la prima volta parteciperà ai Play off per tentare di salire in Serie B.

Ora un grande in bocca al lupo e per chi vorrà vederli e sostenerli, a Bergamo il 16 maggio, si svolgeranno i play off e la final eight di SERIE A, dove si vedranno le squadre d’élite di questo affascinante Sport.

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