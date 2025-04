Giro d’Italia, crescono attesa ed entusiasmo a Nova Gorica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà un evento che valorizzerà la Capitale europea della Cultura ed il grande momento del ciclismo sloveno. Parliamo della 14ª tappa del Giro d’Italia in programma il prossimo 24 maggio con arrivo in piazza Transalpina: i dettagli sono stati illustrati ufficialmente oltreconfine. E’ stato annunciato come il concerto di una nota band italiana, della quale non è stato ancora fatto il nome, si svolgerà a margine della tappa. Parlando del percorso, la gara entrerà in Slovenia da Cormons percorrendo le colline del Brda prima di rientrare brevemente in Italia attraverso San Floriano del Collio e arrivare quindi a Nova Gorica per il circuito finale da ripetere due volte in città.

Ma sarà appunto anche l’occasione di vedere all’opera diverse stelle del ciclismo sloveno, attualmente il secondo miglior movimento al mondo secondo il Ranking dell’Unione Ciclistica Internazionale. Non ci sarà al via il fenomeno Tadej Pogacar, ma non mancheranno corridori come Primož Roglic, già trionfatore della Corsa Rosa nel 2023, Jan Tratnik e Matevž Govekar, che proprio a Nova Gorica ha iniziato la propria carriera.