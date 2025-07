Giustizia sportiva: due mesi di squalifica ad Okoye

Stop di 2 mesi per Maduka Okoye dopo il deferimento con l’accusa di illecito sportivo dopo una presunta combine (si sarebbe fatto ammonire volontariamente nel corso di una partita contro la Lazio nella stagione 2023-2024, generando un flusso anomalo di scommesse). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha emesso poco fa la sentenza: a “Emil Maduka Okoye viene applicata la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica in gare ufficiali, a decorrere dall’inizio della prima competizione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026”.

Il portiere nigeriano sarà quindi indisponibile dall’inizio della Coppa Italia, che vede l’Udinese impegnata il 18 agosto al ‘Friuli’ contro la Carrarese, fino alla seconda sosta di ottobre. Okoye potrà tornare a difendere i pali della porta bianconera dalla settima giornata, quando il calendario prevede la trasferta dell’Udinese a Cremona in data 19 ottobre. Il portiere bianconero rischiava fino a 4 anni di squalifica: una sentenza, quindi, quella giunta oggi, che fa tirare un sospiro di sollievo al calciatore e alla società friulana.

Tra una decina di giorni verranno rese note le motivazioni della sentenza. Entro sette giorni, poi, l’eventuale ricorso.