Go 2025, sale l’attesa per il primo salto con l’asta di sempre tra due Stati

Prendere la rincorsa in Italia ed atterrare sul materasso in Slovenia. E’ l’ebbrezza che vivranno i campioni che il prossimo 25 luglio daranno vita a “Jumping Overcoming Boundaries”, la prima gara internazionale di salto con l’asta tra due Stati. Accadrà in piazza Transalpina, dove sarà possibile ammirare alcuni tra i più grandi campioni di questa specialità. Tra gli uomini a cercare la vittoria transfrontaliera ci saranno il bronzo olimpico di Parigi 2024, il greco Emmanouil Karalis, oltre ad altri due reduci dalla gara a cinque cerchi come il belga Ben Broeders ed il polacco Piotr Lisek. Il sogno, però, si chiama Armand Duplantis, lo svedese pluriprimatista del mondo e oro olimpico in carica, che non ha ancora confermato la propria partecipazione alla kermesse goriziana. Tra le donne invece, ci saranno l’oro delle Olimpiadi di Tokyo 2021 nonché argento dei Giochi parigini, la statunitense Katie Moon, oltre all’eroina d’oltreconfine Tina Sutej, la slovena vicecampionessa mondiale ed europea indoor. Via alle gare alle 16 con la competizione femminile, mentre quella maschile partirà alle 18.15. Il conto alla rovescia a Gorizia e Nova Gorica è cominciato.