Grande attesa per il Campionato Internazionale di Karate Wado Ryu a Lignano

Cresce l’attesa per il Campionato Internazionale di Karate stile Wado Ryu, in programma dal 18 al 19 ottobre a Lignano Sabbiadoro. Un evento di rilievo nel panorama marziale europeo, che ad oggi conta già 649 iscritti provenienti da 15 nazioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Inghilterra, Ungheria, Irlanda del nord, Norvegia, Scozia, Ucraina, Galles, Italia, Romania, e altre in arrivo.

Il campionato rappresenta un appuntamento di alto livello tecnico e organizzativo, frutto del grande lavoro del Maestro Bruno Vendramini,per questo evento viene affiancato dal manager Marco Cavalli e Giuliano Clinori csen regione fvg.

L’evento è patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal CSEN fvg, dalla Filjkam FVG . Si tratta del secondo grande appuntamento sportivo ospitato a Lignano dopo il successo del Karate Symposium svoltosi nel mese di agosto.

Lignano si conferma così punto di riferimento per il karate internazionale, unendo sport, turismo e valorizzazione del territorio.