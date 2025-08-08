  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 8 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Il grande trial in arrivo a Tolmezzo, a settembre il campionato...
Imprese giovanili in Fvg: ancora poche ma in crescita
Trenitalia, Strisciuglio “Investimenti per potenziare l’offerta”
Approvato il piano di Netanyahu, Idf controlleranno Gaza City
Trump “Non è necessario che Putin incontri prima Zelensky”
Regionali Toscana, Giani “Accolgo mia candidatura con responsabilità”
Meloni sente Trump, Zelensky e Presidente Emirati Al Nahyan
Dopo la replica del trofeo arriva il gonfiabile. Cresce l’attesa Supercoppa
Furti, due abitazioni svaligiate a Latisana e Lignano
Una calda estate tra caro prezzi e truffe, Puschiasis a Screenshot...
BUSINESS FVG


Sport

Il grande trial in arrivo a Tolmezzo, a settembre il campionato mondiale a squadre

Da venerdì 19 a domenica 21 in programma il “Trial delle nazioni” grazie al Moto Club Carnico. L’Alto Friuli si prepara a ospitare mezzo migliaio di persone provenienti da tutto il pianeta
Redazione
Autore: Redazione

La Carnia si sta preparando ad accogliere i migliori specialisti del trial. Il Moto Club Carnico, intitolato a Tony Craighero, è al lavoro per organizzare il “Trial delle nazioni”, il campionato mondiale a squadre della specialità. La manifestazione, già ospitata dal territorio nel 2011, è in programma da venerdì 19 a 21 settembre a Tolmezzo. Un evento di respiro internazionale di trial torna dopo quattro anni nella zona alpina del Friuli Venezia Giulia: nel 2021 erano state infatti allestite due tappe del trofeo iridato individuale.

L’evento godrà del sostegno della Regione Fvg e di Promoturismo, del Comune di Tolmezzo, della Comunità di Montagna della Carnia, del Bacino Imbrifero Montano e della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. A Tolmezzo si daranno battaglia complessivamente circa cento piloti. saranno rappresentate trenta nazioni e quattro continenti: si darà vita così a una corsa che unirà sport, turismo e anche promozione della Carnia e in generale del Friuli Venezia Giulia. Nel weekend di gara, infatti alloggeranno nel cuore della Carnia circa cinquecento persone.

Il “Trial delle nazioni” inizierà venerdì 19 settembre con l’apertura del paddock nel centro di Tolmezzo. Sabato 20 saranno in programma le verifiche amministrative e si potrà accedere all’area di allenamento, con l’ispezione dei piloti alle zone controllate. Alle 18 di sabato si terrà la sfilata delle nazioni partecipanti alla prova lungo le vie del centro cittadino. Seguirà la presentazione delle squadre. Dalle 8.30 di domenica il via della gara (da piazza XX settembre), con le premiazioni previste attorno alle 15.

Il trial è una specialità che non premia la velocità, bensì le abilità tecniche, di equilibrio e di guida dei piloti. Il percorso di gara è caratterizzato da zona controllate e delimitate con opportuna segnaletica, in cui la capacità del rider a percorrerle viene giudicata ed eventualmente penalizzata in funzione degli errori commessi da parte degli ufficiali di zona trial. Le categorie sono molteplici e il vincitore è il pilota che sbaglia di meno.

