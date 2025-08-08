Il grande trial in arrivo a Tolmezzo, a settembre il campionato mondiale a squadre

La Carnia si sta preparando ad accogliere i migliori specialisti del trial. Il Moto Club Carnico, intitolato a Tony Craighero, è al lavoro per organizzare il “Trial delle nazioni”, il campionato mondiale a squadre della specialità. La manifestazione, già ospitata dal territorio nel 2011, è in programma da venerdì 19 a 21 settembre a Tolmezzo. Un evento di respiro internazionale di trial torna dopo quattro anni nella zona alpina del Friuli Venezia Giulia: nel 2021 erano state infatti allestite due tappe del trofeo iridato individuale.

L’evento godrà del sostegno della Regione Fvg e di Promoturismo, del Comune di Tolmezzo, della Comunità di Montagna della Carnia, del Bacino Imbrifero Montano e della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. A Tolmezzo si daranno battaglia complessivamente circa cento piloti. saranno rappresentate trenta nazioni e quattro continenti: si darà vita così a una corsa che unirà sport, turismo e anche promozione della Carnia e in generale del Friuli Venezia Giulia. Nel weekend di gara, infatti alloggeranno nel cuore della Carnia circa cinquecento persone.

Il “Trial delle nazioni” inizierà venerdì 19 settembre con l’apertura del paddock nel centro di Tolmezzo. Sabato 20 saranno in programma le verifiche amministrative e si potrà accedere all’area di allenamento, con l’ispezione dei piloti alle zone controllate. Alle 18 di sabato si terrà la sfilata delle nazioni partecipanti alla prova lungo le vie del centro cittadino. Seguirà la presentazione delle squadre. Dalle 8.30 di domenica il via della gara (da piazza XX settembre), con le premiazioni previste attorno alle 15.

Il trial è una specialità che non premia la velocità, bensì le abilità tecniche, di equilibrio e di guida dei piloti. Il percorso di gara è caratterizzato da zona controllate e delimitate con opportuna segnaletica, in cui la capacità del rider a percorrerle viene giudicata ed eventualmente penalizzata in funzione degli errori commessi da parte degli ufficiali di zona trial. Le categorie sono molteplici e il vincitore è il pilota che sbaglia di meno.