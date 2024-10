Il 23° Giro del Friuli Venezia Giulia – Juniores 2025 partirà da Gorizia

L’importante competizione ha scelto Gorizia come partenza per la sua edizione numero 23. Con la scelta di iniziare dal capoluogo isontino, l’evento entra a far parte a pieno titolo di GO! 2025, che celebra Gorizia e Nova Gorica come Capitale Europea della Cultura.

L’annuncio nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato l’assessore allo Sport di Gorizia Giorgio Daidone, la dirigente Antonella Manto e il Commissario della Polizia Locale Sacellini, oltre al presidente regionale della federazione ciclistica italiana Stefano Bandolin e del presidente provinciale di Pordenone Raffaele Padrone. Il coinvolgimento di figure chiave dimostra la volontà di trasformare il Giro in un’occasione che vada oltre la dimensione sportiva, puntando anche a promuovere il patrimonio naturale e culturale della regione Friuli Venezia Giulia. L’intera manifestazione è un’opportunità per mettere in luce le bellezze del territorio, con le tappe del Giro che faranno scoprire non solo paesaggi mozzafiato, ma anche la ricchezza storica e culturale della regione. Questo rende il Giro un evento capace di celebrare e rafforzare l’identità del Friuli Venezia Giulia come terra di sport, cultura e cooperazione transfrontaliera, in un anno in cui il legame tra Gorizia e Nova Gorica assume un valore ancora più significativo.

Questa edizione non solo darà spazio ai giovani talenti del ciclismo, ma contribuirà anche a costruire un senso di appartenenza e orgoglio per tutti gli abitanti di questa regione unica.