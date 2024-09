Il Decimo Rally Valli della Carnia profuma di mondiale

Come nei fuochi d’artificio, gli ultimi botti sono quelli più fragorosi. Il 10° Rally Valli della Carnia, in scena la prossima settimana tra venerdì 27 e sabato 28, stupisce sé stesso prima di tutto con un elenco iscritti di 121 equipaggi e poi con due top driver di livello assoluto. Saranno al via il norvegese Andrea Mikkelsen, pilota ufficiale Hyundai nel campionato del mondo, e il varesino Andrea Crugnola, campione italiano in carica, al comando della classifica tricolore 2024. “Fantastico, un grandissimo onore averli tra noi”. Gongola Matteo Bearzi, presidente di Carnia Pistons, la scuderia di Ampezzo che organizza la gara. L’approdo nell’International Rally Cup di Loriano Norcini si profuma di mondiale e il Carnia, con il rango di finale, darà spettacolo sopraffino a una marea di appassionati. Mikkelsen, che vanta due titoli di Wrc-2 (2021 e 2023) ed è stato giovanissimo campione dell’Intercontinental Rally Challenge (2011 e 2012), quest’anno ha corso il Rally Piemonte fuori classifica con la Hyundai Rally1 Hybrid, ma al Carnia avrà a disposizione una versione i20 N Rally2 che incrocerà le ruote con i protagonisti della serie, tra i quali l’udinese Filippo Bravi su identica vettura Friulmotor, vincitore ad Ampezzo nel 2021 e 2023. Crugnola dal canto suo vanta tre scudetti (2020, 2022, 2023) con la Citroen e si è messo ormai in saccoccia anche quello di quest’anno, però al Carnia sarà al volante di una Peugeot 106 K10, puntando ad aggiudicarsi il trofeo di Classe nell’ambito dell’Irc.