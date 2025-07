Il friulano Massimo Donati è il nuovo allenatore della Sampdoria. Lo ha ufficializzato questa mattina con un comunicato la società blucerchiata, recentemente salvatasi ai playout nello spareggio, vinto contro la Salernitana, per rimanere in serie B. L’ex calciatore classe 1981 di Atalanta, Celtic, Milan, Torino e Messina – originario di Sedegliano – è alla prima esperienza in panchina nella serie cadetta.