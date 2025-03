A causa del maltempo il Consiglio Direttivo del Comitato Regione della Lnd ha stabilito la sospensione delle gare in programma domani e domenica per i campionati Under 19 Juniores Regionali, Under 17 Allievi Elite/Regionali, Under 15 Giovanissimi Elite/Regionali e Under 15 Femminile, stabilendo per ogni categoria le date dei recuperi tra il 19 e il 30 marzo. Analoga decisione a livello di comitati provinciali per i rispettivi campionati.