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Il pilota Matteo De Sabbata al via del Rally Fvg 2026

La corsa si tiene a Manzano grazie alla Scuderia Acu Friuli venerdì 1 e sabato 2 maggio
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Alla gara di casa non ci si può non iscrivere. Così Matteo De Sabbata sarà nuovamente al via del Rally del Friuli Venezia Giulia. Il pilota udinese, classe 1982, rompe gli indugi e decide di prendere parte al “vecchio” Alpi Orientali, in programma venerdì 1 e sabato 2 maggio a Manzano. Per lui si tratterà dell’esordio stagionale. Alla gara, valida come primo round del Coppa Rally Zona 5, il driver partecipa con una Skoda Fabia Rs di Bc Vision, team di Majano del Friuli. Una vettura performante, da classifica assoluta. Sul sedile di destra la navigatrice Giulia Barbiero, con cui De Sabbata ha corso nelle ultime edizioni della sfida organizzata dalla Scuderia Acu Friuli. L’obiettivo del pilota è arrivare più in alto possibile e magari ripetere un risultato simile al secondo posto del 2024, traguardo che rappresenta tuttora il suo miglior piazzamento in carriera.

“La mia stagione parte dal rally di casa – afferma il driver, originario di Corno di Rosazzo -. Ho pensato molto al programma relativo alla mia annata agonistica e ho deciso di iniziare da qui, da una gara che mi ha sempre dato molto. Non solo provo a puntare in alto, ma desidero soprattutto riscattare lo sfortunato epilogo della prova del 2025, quando chiusi all’ottavo posto dopo aver chiuso in terza posizione la prima giornata di prove speciali”. Un errore sul primo passaggio di “Trivio” del “day 2” ha infatti condizionato il Rally del Fvg di De Sabbata, pronto quindi a prendersi la rivincita nei tratti cronometrati che si svilupperanno lungo le Valli del Natisone. L’anno scorso risalì dall’undicesima all’ottava posizione, firmando anche per due volte il miglior tempo sulla “ps” di Cladrecis. Una prova che, peraltro, sarà riproposta anche quest’anno

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