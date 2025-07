In Transalpina la prima gara nella storia di salto con l’asta tra due Stati

GUARDA IL VIDEO Rincorsa in Italia e atterraggio sul materasso in Slovenia. Sarà questa la particolarità, mai vista prima al mondo in una gara internazionale di salto con l’asta, di “Jumping Overcoming Boundaries”, la manifestazione che venerdì 25 luglio vedrà impegnate in piazza Transalpina, tra Gorizia e Nova Gorica, alcune tra le più importanti stelle di questo sport, a partire dalla statunitense Katie Moon, campionessa mondiale in carica e oro olimpico a Tokyo nel 2021. Sarà proprio la gara femminile, alle 16.30, ad aprire i battenti.

Di ottimo livello anche la gara maschile, che inizierà alle 18.30, e vedrà in pedana nomi come il norvegese Sondre Guttormsen, vincitore del titolo continentale al coperto del 2023 e l’olandese Menno Vloon campione europeo indoor in carica.

Ma sarà soprattutto la prima volta nella storia che una gara di salto con l’asta si svolgerà a cavallo tra due Stati.

Un migliaio circa i posti a disposizione del pubblico: l’ingresso in piazza sarà gratuito.