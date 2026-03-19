Iron Fighter: si combatte domenica 22 marzo a Pordenone

Un pomeriggio di incontri, con in palio cinture nazionali e quella legata all’omonimo evento. Torna a Pordenone Iron Fighter, manifestazione dedicata alle arti marziali. La gara, allestita da Kombat Gym, si terrà domenica 22 marzo a Pordenone al Valery Space di via Prasecco. Quella in programma nel weekend sarà la 26esima edizione della kermesse, la cui storia è partita nel 1997 grazie a Gianbattista Boer, ancora in cabina di regia in veste di organizzatore.

Iron Fighter inizierà alle 15 con gli incontri riservati alle categorie dilettantistiche, duranti i quali verranno messi in palio i titoli nazionale dilettanti Wka, nazionale Wka e nazionale Wfmc. Alle 18 prenderà il via il clou della manifestazione. Grande attenzione sarà rivolta agli incontro del torneo K1 dei pesi medio-massimi. Sarà assegnato infatti il titolo italiano della seconda serie Fight Net (peso 91 kg). Le semifinali vedranno salire sul ring Francesco Florida (Yfa Arti Marziali Verona) e Alanny Martinez (Branko) e Mohamed Salam (Team Salim) e Ayoub Elyamani (Team Abourchid). Gli incontri si svolgeranno su due round da due minuti l’uno (anche la finale). Il titolo di Iron Fighter invece se lo contenderanno Francesco Mello (Branko Team) ed Enea Masciano (Kombat Gym). Per loro tre riprese da due minuti. In conclusione di serata si disputerà anche la rivincita del titolo italiano Pro Fight Net (peso 81 kg), che vedrà all’angolo rosso Francesco Varini (Shoot Team Modena) e Mirko Giannone all’angolo blu (Team Casalino). In questo caso l’incontro si svolge su tre riprese da tre minuti l’una. La serata sarà aperta da un match K1 Sparring con impegnate sul ring Emma De Martin (Il Gladiatore) e Greta Corazza (Kombat Gym).

Le operazioni di peso si terranno sabato alle 17.30 nella palestra Kombat Gym di Fiume Veneto. A vincere il torneo K1 del 2024, il più prestigioso della rassegna, è stato Fabio Di Lalla, portacolori dell’Armia Polkovice.