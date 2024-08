A Jonathan Milan il Premio Pro Majano 2024

Dopo la festa in grande stile organizzata venerdì scorso nella sua Buja, Jonathan Milan riceverà martedì 13 agosto il Premio Pro Majano, riconoscimento che ogni anno viene conferito a un simbolo dell’eccellenza friulana in Italia e nel mondo, nell’ambito del festival cittadino. La commissione cultura della Pro Majano ha scelto per il 2024 il ciclista campione olimpico a Tokyo 2020 e fresco di medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Sportivo amatissimo dal pubblico e simbolo autentico del Friuli Venezia Giulia, Jonathan Milan sarà sul palco di Piazza Italia domani, martedì 13 agosto alle 19.30, con ingresso libero, per ricevere il premio dalle mani dell’Assessore Regionale alle Finanze, Barbara Zilli. Negli ultimi anni hanno ricevuto il riconoscimento Edi Orioli, Giannola Nonino, Enzo Cainero e Pietro Pittaro. La serata sarà condotta dal giornalista sportivo del Messaggero Veneto Antonio Simeoli, che intervisterà l’atleta ripercorrendo il racconto della sua storia attraverso anche la proiezione di immagini video, foto e con la partecipazione di autorevoli ospiti.

La 64° edizione del Festival di Majano, capace anche quest’anno di superare abbondantemente le 100 mila presenze si concluderà giovedì 15 agosto con l’ultimo spettacolo in programma sul palco dell’area concerti, dal titolo Cinedisco: è il primo Cinemusic Party che unisce il meglio del cinema e della musica elettronica in un unico grande spettacolo. L’appuntamento è alle ore 20.00, ingresso libero.