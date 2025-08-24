Jonathan Milan prolunga il suo contratto con la Lidl-Trek fino al 2029

GUARDA IL VIDEO Il traguardo, stavolta, si chiama 2029. Jonathan Milan ha infatti prolungato per altri quattro anni il suo contratto con la Lidl-Trek, team col quale si è tolto numerose soddisfazioni a cominciare dalla conquista qualche settimana fa di due tappe e della maglia verde al Tour de France. Il velocista friulano ha scelto di confermare il sodalizio con la Lidl Trek perchè, ha detto, “Qui ho trovato una seconda famiglia, la Lidl-Trek mi sostiene e crede in me: sono orgoglioso di quello che abbiamo conquistato e sono motivato per alzare ancora l’asticella e inseguire obiettivi sempre più ambiziosi”. L’occasione per un successo di tappa gli arriva già oggi al Tour of Deutschland.2025: dopo il secondo posto ottenuto alla prima corsa da Essen a Herford, la quinta e ultima tappa, da Halle a Magdeburgo, sembra fatta apposta per un velocista come lui.