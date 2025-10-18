Jonathan Milan trionfa nella Terra del Sol Levante

Jonathan Milan allunga la lista dei propri trionfi stagionali. Il campione bujese si è imposto infatti in volata alla Japan Cup Criterium 2025, breve corsa di 33,75 chilometri che si svolge nella città di Utsunomiya. Il velocista friulano della Lidl-Trek ha regolato sul traguardo il tedesco Miká Heming ed il belga Vlad Van Mechelen al termine di una corsa ideale per gli uomini veloci. Non si addice invece alle caratteristiche del Toro di Buja, come è soprannominato dai propri tifosi, il tortuoso e nervoso percorso della Japan Cup che il 25enne sprinter friulano correrà domani sempre sulle strade della Terra del Sol Levante. Milan, giunto alla decima vittoria in questo splendido 2025 che lo ha visto portare a casa anche la maglia verde della classifica a punti al Tour de France, segue nell’albo d’oro della corsa giapponese il compagno di squadra Toms Skujins in una gara che da sei anni viene consecutivamente vinta da un portacolori della Lidl-Trek.