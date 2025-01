Judo Alpe Adria Trophy, a Lignano 1700 atleti

Fine settimana di grandi eventi sportivi a Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro che ospiterà 1700 atleti. Dal 24 al 26 gennaio il villaggio turistico che in questi anni da destagionalizzato la sua attività con un’operatività di 12 mesi all’anno, ospiterà la trentesima edizione del Judo Alpe Adria Trophy e il meeting internazionale di nuoto “Union Water Cup – L’acqua che unisce”, organizzato dall’Unione Nuoto Friuli.

“E’ un grande onore per noi ospitare gli staff e gli atleti dei due grandi appuntamenti sportivi che si svolgeranno nel nostro villaggio – dichiara l’amministratore delegato di Bella Italia EFA Village Federico Delaini – sport e turismo sono due realtà che nel nostro villaggio trovano un perfetto equilibrio ed eventi della levatura di quelli che ospitiamo questo fine settimana conferiscono un valore ancora più alto alla nostra offerta: i temi del sociale, dello sport e dell’inclusione sono quelli che ci stanno più a cuore.”

Nato 30 anni fa, nel 1996, il Trofeo Alpe Adria organizzato dal Dlf Judo Yama Arashi Udine, si è nel tempo affermato nel calendario nazionale e internazionale per numero di partecipanti, per l’alto livello tecnico degli atleti e per l’efficienza della “macchina” organizzativa. Il trofeo, che rappresenta la prima tappa del Grand Prix per la classe Cadetti e Junior, ha visto la partecipazione di molti judoka che, successivamente, hanno raggiunto risultati straordinari a livello internazionale. Questo weekend saranno 1300 gli atleti ospiti di Bella Italia EFA Village, 805 Under 18 e 464 Under 21 provenienti da 6 nazioni. Le gare si svolgeranno nel palazzetto della struttura.

La piscina di Bella Italia ospiterà invece i partecipanti del meeting di nuoto organizzato dall’Unione Nuoto Friuli. Si tratta del secondo trofeo “Union Water Cup – L’acqua che unisce”, la grande manifestazione sportiva natatoria organizzata dall’Unione Nuoto Friuli con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Comune di Lignano. L’evento, che unisce e celebra sei discipline acquatiche (nuoto, nuoto paralimpico, nuoto pinnato, nuoto pinnato paralimpico, apnea e apnea paralimpica), vedrà sfidarsi nelle piscine del Bella Italia EFA Village di Lignano oltre 400 atleti normodotati e paralimpici, provenienti da tutta Italia e dall’estero.