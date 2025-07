A “Jumping Overcoming Boundaries” ci sarà anche la slovena Tina Sutej

Non poteva certamente mancare a quest’evento, in programma nella “sua” Slovenia e l’Italia. Perciò ha detto “sì” con entusiasmo agli organizzatori. A “Jumping Overcoming Boundaries”, gara di salto con l’asta di piazza della Transalpina-Trg Europe, ci sarà anche Tina Sutej, vice-campionessa europea e mondiale indoor in carica, detentrice dei record nazionali sloveni all’aperto (4,81) e al coperto (4,82) della specialità. L’atleta nata a Lubiana, 36 anni, si aggiunge alla campionessa olimpica di Tokyo 2021 Katie Moon (Usa) al cast delle partecipanti che, venerdì 25 luglio, salteranno sul confine tra Gorizia e Nova Gorica. La prova, organizzata dalla Libertas Udine su incarico del Comitato regionale Fvg del Coni, rientra nel programma di Go!2025 Capitale Europea della Cultura.

Sutej sarà una delle cinque specialiste attese nella sfida femminile, che inizierà alle 16. Già argento mondiale U20 nel 2006, la specialista slovena ha cambiato marcia quattro stagioni fa, quando aveva 32 anni. Dopo aver sempre preso parte alle più grandi manifestazioni internazionali dal 2010 in poi, la saltatrice ha conquistato il secondo posto agli Europei indoor di Torun del 2021 con il nuovo personale di 4,70. Da lì in poi si è messa al collo sei medaglie internazionali, vincendo l’argento ai campionati continentali di Apeldoorn e ai mondiali di Nanchino (entrambi al coperto) dello scorso marzo. Nel suo curriculum anche tre partecipazioni ai Giochi Olimpici (Rio 2016, Tokyo 2021 e Parigi 2024). E’ capitana della nazionale slovena, con cui ha centrato la promozione in First Division dei campionati Europei a squadre lo scorso giugno a Lubiana.

Spunta invece il primo nome nella gara maschile, che comincerà alle 18.15. E’ il polacco Piotr Lisek, 32 anni, uno dei 29 atleti nella storia della disciplina ad aver superato il “muro” dei 6 metri. Con 6,02 all’aperto e 6,00 al coperto vanta i record nazionali della specialità, in cui ha conquistato dieci medaglie internazionali. Spiccano tra i risultati il secondo posto ai mondiali di Londra del 2017 e, sempre nello stesso anno, il titolo continentale indoor di Belgrado. “Nel corso della mia carriera ho gareggiato in contesti diversi – ha detto Lisek -. Interagire con i tifosi e cercare di saltare in alto, dimostrando il mio valore, è sempre importante per me. Gli organizzatori garantiranno sicuramente un’esperienza indimenticabile per i fan e il comfort dei partecipanti. Non vedo l’ora. Ho voglia di volare alto”.

Nei prossimi giorni saranno annunciati altri atleti, che completeranno un parterre di astisti di livello mondiale.

Foto: Lisek, credito Tomasz Kasjaniuk/PZLA

Foto: Sutej, credito Peter Kastelic/AZS